Occitanie : comment s’organisent les éleveurs et les producteurs

C’est grâce à eux que nous pouvons continuer à manger des produits frais, des produits locaux. Ils sont éleveurs, paysans, maraîchers, fromagers. Depuis le début de l’épidémie de coronavirus ils tentent de s’adapter à cette situation exceptionnelle. Voici trois exemples.

Le premier : en Haute-Garonne, la Ferme de Cabriole à Saint Félix Lauragais .

Deux associés (Cornélia et Guillaume) et 10 employés. Sur cette ferme, un élevage de chèvres (150) et de vaches (25) pour la production de lait qui sert à la fabrication de fromages au lait cru. C'est le printemps et les animaux ont beaucoup de lait (les chèvres viennent de faire naître leurs petits et les vaches sont de nouveau dans les prés, elles broutent de l’herbe fraîche et elles donnent encore plus de du lait !). Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, le magasin à la ferme reste ouvert (et les clients reviennent peu à peu, en faisant des commandes groupées). Comme les restaurants sont fermés, les commandes des grossistes (exemple :la fromagerie Xavier à Toulouse, le marché de Rungis à Paris) sont stoppées.

En revanche, La Ferme de Cabriole continue à livrer les épiceries et les crémiers de Toulouse, et ceux , dans un rayon de 40 km autour de la ferme.Il y a une perte de chiffre d'affaire, mais Cornélia cherche et trouve d'autres circuits.

Elle approvisionne par exemple le drive fermier toulousain, et elle est aussi sur la plateforme Cagette.net ( Achats groupés de produits locaux, en direct de la ferme, bio ou équitables). Cela ne compense pas les pertes mais ça limite les dégâts. Pour Cornélia et son équipe, pas question de livrer le surplus de fromages dans les grandes surfaces!

Cornélia et Pauline à la Ferme de Cabriole © Radio France - Emmanuelle Wiener

Second exemple : la minoterie Moulin Maury, dans le Tarn à Sorèze

C'est une minoterie familiale qui emploi 20 salariés : meuniers, chauffeurs livreurs, comptable, responsable qualité… Tout au long de l'année la minoterie livre 300 boulangeries artisanales partout en Occitanie (Montpellier, Tarbes, Toulouse, Montauban, etc)

Les gestes barrières ont été mis en place depuis le début de l’épidémie. De plus, 2 équipes (une le matin, une l'après midi) ont été créés pour limiter les croisements de personnes). Les locaux sont désinfectés régulièrement

François Maury, le responsable, constate qu'il y a une baisse de moral chez les boulangers. Ils continuent tout de même à travailler en faisant tout pour se protéger et protéger leur clientèle.

L'une des farines de la minoterie Moulin Maury - Moulin Maury

Troisième exemple : La ferme de Taux , en Ariège à Castex.

Élevage bovin viande de race rustique GASCONNE , habilité LABEL ROUGE GASCON "PURE RACE , PUR GOUT " avec Christian Asna , son fils et sa fille. Pour l’instant Christian continue à s'occuper des vaches (elles sont sorties des stabulations et vont dans les prés) et son fils fait les semis d'orge et de maïs (entre autres). C'est plus compliqué pour la fille, Camille (la fille), qui s'occupe de la partie vente. Elle ne peut plus aller sur les marchés de la région. Elle fait donc de la vente directe via le site de la ferme. Elle assure les livraisons (elle a le droit de le faire) en respectant bien sur les gestes barrières et les mesures d'hygiène.

Christian Asna et sa fille : Ferme de Taux en Ariège © Radio France - Emmanuelle Wiener

[ toutes les photos ont été prises avant le confinement]