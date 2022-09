Octobre Rose au Prima Circus de Toulouse

En ce mois d’octobre rose, la lutte contre le cancer du sein est au cœur de l’actualité. C’est le cancer le plus fréquent (58 500 nouveaux cas de cancer du sein en France métropolitaine en 2018) et le plus meurtrier (12 146 décès en 2018) chez la femme*. Même si sa mortalité diminue grâce à la recherche, l’amélioration des traitements et la prévention, il continue de toucher près d’1 femme sur 8**.

Ô Octobre Rose

L’événement « Ô Octobre Rose » se déroulera à partir de 19h au restaurant Prima Circus, au cœur du quartier St Cyprien. Aurélie, maquilleuse professionnelle chez Aurélie S. Make up and Beauty, et Mélanie, décoratrice de l’Atelier Chamaison sont à l’initiative du projet

Aurélie Samain Copier

L’établissement s’associe pleinement au projet en permettant au collectif d’utiliser son espace et en proposant un cocktail rose à l’effigie d’« Ô Octobre Rose ». Une partie des bénéfices de ce cocktail sera reversée à l’association « Vivre comme avant ». En première partie, de 15h à 20h, un pop up store de créatrices 100% toulousaines sera ouvert à tous. Les créatrices partenaires reverseront 20% des recettes à l’association « Vivre comme avant ». Elles offriront également aux participants les produits qui seront à gagner pendant la tombola, durant la soirée.

À partir de 19h : Soirée festive - Un stand de prévention pour apprendre notamment l’autopalpation animé par deux sages-femmes - Une exposition de témoignages de femmes touchées par le cancer du sein - Un défilé amateur de modèles ayant été touchées de près ou de loin par le cancer du sein portant des créations 100% toulousaines (dont CLS by Sarah, Maison C, Les Comètes...) et coiffées par Marta Magdaleina - Une tombola composée de produits offerts par les créatrices participant à l’événement - Un concert animé par Céline Lenfant - Une « danse party » animée par Héloïse (DJ Neverstop)