Olivier Bajard meilleur ouvrier de France pâtissier

Découvrez le monde merveilleux et gourmand du meilleur ouvrier de France pâtissier Olivier Bajard à Perpignan. Dans les ateliers, les effluves de chocolat et de vanille embaument , les fours sont à pleine puissance et tout le staff s'active pour le bonheur de nos papilles !

Les fêtes de Noël sont très importantes pour les pâtissiers et chocolatiers. Pour le meilleur ouvrier de France pâtissier Olivier Bajard, les journées commencent très tôt et finissent très tard ; toute l’équipe est mobilisée pour satisfaire les gourmands ! Les créations s’enchaînent : chocolats, truffes, entremets et bûches de Noël sont confectionnés avec le plus grand soin. Olivier nous a ouvert les portes de sa boutique et de ses ateliers de fabrication à Agrosud à Perpignan. Vous pouvez retrouver toutes les gourmandises d’Olivier Bajard également dans ses boutiques de Perpignan, place de la république et centre commercial porte d’Espagne et rue de la république à Collioure.

https://olivier\-bajard\.com/olivier\-bajard/