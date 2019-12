Olivier Épaulard, au sujet du SIDA : "On peut mettre fin à l'épidémie"

Grenoble, France

Le dépistage est un outil primordial dans la lutte contre le VIH. "On peut mettre fin à l'épidémie", soutient le professeur Olivier Épaulard. "On n'a pas de vaccin à l'heure actuelle mais on a des traitements qui permettent aux gens de ne pas être contagieux par voie sexuelle ou qu'une femme ne transmette pas le virus à son enfant." Vivre avec la maladie, et en bonne santé, c'est donc possible aujourd'hui mais encore faut-il savoir qu'on est porteur explique le médecin spécialisé en maladies infectieuses. "On ne va pas mentir aux gens : on est dans une situation où une maladie qui était toujours mortelle il y a 30 ans s'est transformée en une maladie avec un traitement qui garde les gens en bonne santé" mais "nous recommandons à tous de faire au moins un dépistage dans sa vie et chaque fois qu'on s'est mis dans une situation "à risque"".

Le dépistage chez soi ou à l'hôpital

Un dépistage qui est d'autant plus simple aujourd'hui que les moyens de vérifier sa séropositivité sont nombreux "L'auto-test fait partie de la logique de simplification : depuis 2016, on peut acheter en pharmacie et sans ordonnance un test qu'on pourra faire seul chez soi, avec simplement une goutte de sang".

Pour autant, et pour ne pas rester seul face au diagnostic, beaucoup de gens préfèrent toujours se rendre à l'hôpital pour se faire dépister, dans un univers médical et encadré. "La quinzaine du dépistage, qui a commencé la semaine dernière, se poursuit jusqu'à dimanche en Savoie, Haute-Savoie et en Isère", conclut le Olivier Épaulard.

Le centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu (CHPO) avec l’appui du CeGIDD (centre de dépistage VIH/IST de Bourgoin-Jallieu), organisent une action de dépistage et d’information par exemple cet après-midi de 14h00 à 17h00 dans le hall d’accueil de l’hôpital.