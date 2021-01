Organiser et démarrer sa recherche d’emploi

Même si le contexte est défavorable, la situation n’est pas désespérée. En effet, les offres existent et certains secteurs peinent même à recruter. Cette semaine, nous allons faire le plein de conseils, gonfler nos voiles d’une belle énergie à l'agence Pôle Emploi de Fontaine.

Invités : Mathieu Bouttaz, est Directeur adjoint de l'agence de Fontaine et Anaïs Bertinelli est conseillère à Pôle Emploi.

L'inscription

Pôle Emploi propose aujourd’hui de la réaliser en ligne accompagné par des tutoriels, des vidéos. Cela permet de préparer les documents, gagner du temps. C’est donc le moment de réaliser un pas de côté tout en étant accompagné. Il est nécessaire de prendre du temps pour construire son projet professionnel. Il faudra alors peut-être envisager de se former et nous verrons comment demain matin. Les offres d’emploi existent.

Je m’inscris Suivez le formulaire d’inscription en ligne, si besoin il est possible d'être accompagné en agence.

Se former

Pour faire émerger un projet professionnel concret en lien avec nos compétences, il faut bien réfléchir. Cette démarche est indispensable pour que la recherche ne soit pas vaine et celle-ci elle se réalise même avant l’inscription à Pole emploi. Vous pouvez donc anticiper même si vous êtes encore en activité. Lorsque l’on recherche un emploi, il faut d’abord identifier ses compétences et construire un projet professionnel en résonance avec le marché de l’emploi. Nos compétences sont aussi développées à travers une passion, un loisir, une activité associative, il est nécessaire de les identifier. On peut aussi en développer de nouvelles grâce à la formation. C’est d’ailleurs le bon moment pour se former, de nombreux budgets sont alloués. La transition professionnelle constitue une véritable option.

Les 5 principaux secteurs les plus recherchés par les entreprises : (source ACCOSS DPAE)

Magasinage

Aide à la vie quotidienne

Soins paramédicaux

Personnel de conduite du transport routiers

Second oeuvre

Il est donc intéressant de découvrir des métiers auxquels nous n'avons pensé, d'élargir notre vision du marché du travail, redécouvrir des secteurs en oubliant les idées reçues, comme par exemple : l'Industrie et les femmes dans le numérique

Chaîne You tube Mon Choix Pro

Plateforme Emploi Store

Créer son compte CPF pour financer sa formation et valider son projet par la période de mise en situation en entreprise.

Préparer sa lettre de motivation et son CV

Réaliser son CV permet aussi de motiver sa réflexion. Il doit refléter qui nous sommes et ce à quoi nous aspirons. Avec ou sans photo, sur une page ou plusieurs, le plus important, c’est de présenter un CV qui nous ressemble. Nous pouvons donc établir une liste de nos compétences et les adapter aux différents postes auxquels nous allons postuler. Il faut donc aussi bien se renseigner sur la société que l’on ambitionne de rejoindre, son actualité. Pôle emploi propose un outil simple pour rédiger son CV sans passer par word.

Cinq conseils

Bien structurer son CV (compétences, formations, expériences, qualités, activités extra professionnelles)

Bien aérer son CV (lisible, sans faute d’orthographe, 1 seule police, 1 ou 2 couleurs)

Mettre en avant ses centres d’intérêt pour personnaliser votre CV

Convertissez votre CV en PDF pour qu’il soit accessible à tous et le nommer de façon claire (nom prénom)

Rendre visible votre CV sur votre profil de compétences sur pole-emploi.fr pour qu’il soit accessible aux recruteurs ainsi que sur d’autres plateformes.

L'emploi et les jeunes

Que l’on est de l’expérience ou non, nous avons tous des compétences. Cependant pour un jeune qui débute ce n’est pas facile de remplir un CV, que doit-on inscrire lorsque l’on n'a jamais travaillé ? Aujourd’hui, la personnalisation des parcours est au cœur de l’accompagnement de Pôle Emploi. Les jeunes ont besoin de mettre toutes les chances de leurs côtés et Pôle emploi peut les aider. C’est d’ailleurs le bon moment pour se former, de nombreux budgets sont alloués. Un dispositif a été mis en place afin de répondre au mieux aux besoins des jeunes sur le marché du travail.

Pour les jeunes, une plateforme est dédiée avec des offres spécifiques, un jeune une solution.

Préparer l'’entretien d’embauche

C'est une partie importante et il est nécessaire de faire valoir ses compétences. Il s’agit donc de se préparer à raconter les expériences qui font écho à notre candidature. Pôle Emploi accompagne et prépare les candidats.

Où trouver des offres d'emploi ?

On peut postuler en ligne sur le site de Pôle Emploi, créer des alertes diffusion, cibler des entreprises. Mais ces offres visibles ne représentent que 15% du marché du travail. La candidature spontanée n'est pas a négliger. En effet, nous pouvons aussi identifier les entreprises dans lesquelles nous souhaiterions travailler et les suivre pour prouver notre motivation, notre tenacité. Mais rappelons le principal. Ne restons pas immobiles, inactifs, les offres d’emploi existent et la situation est moins figée qu’il n’y paraît. C’est certainement le moment d’en profiter.

La bonne boite, cliquez pour faire des candidatures spontanées et trouver des entreprises susceptibles de recruter.