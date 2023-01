Oui une raclette allégée c'est possible

Alors comment se faire plaisir sans ruiner sa santé ou ses bonnes intentions ?

Les astuces de Magalie Tatessian, diététicienne à Aix en Provence.

ⓘ Publicité

Son premier conseil c'est -contre toute attente- "de ne pas faire de régime".

La diététicienne est claire :oubliez les détox et les pilules magiques "qui vont plus alléger votre portemonnaie que votre poids".

Il faut se prendre en main de façon bienveillante.

Evitez donc les régimes, pour la simple et bonne raison que le corps va déstocker dans un premier temps. Donc oui vous allez voir le chiffre sur la balance baisser, mais il s'agira surtout d'une perte, d'un déstockage en eau et non en graisses.

Il va ensuite prendre cette habitude de consommer 400 à 500 calories de moins qu'habituellement.

Avant de s'y habituer.

Mais à un moment vous en aurez marre de manger des brocolis toute la journée (!)

Et inévitablement vous risquez de reprendre vos anciennes (mauvaises) habitudes, voire au delà. Concrètement vous allez avoir des pulsions alimentaires et évidemment, vous allez reprendre du poids.

C'est ce qui explique que parfois, plus vous allez faire des régimes, plus ce sera difficile et plus votre corps va s'habituer à être "en pénurie d'énergie" ;il va consommer moins que d'habitude.

Se faire plaisir pour perdre du poids durablement

Si tel est votre objectif, il y a de petites choses à mettre en place au quotidien.

Elles ne seront peut-être pas être efficaces immédiatement, comme votre régime au blanc de poulet, mais elles vont vous aider à vous sentir mieux au quotidien et surtout à ne pas reprendre du poids. Faites vous plaisir, C'est obligatoire. Pour la diététicienne c'est indissociable du "processus d'amaigrissement".

L'assiette idéale : les bases -on les rappelle- : la moitié de l'assiette en légumes, un quart protéines et un quart féculent

Une raclette équilibrée ? oui oui !

Pourquoi on ferait pas la même chose avec la raclette ?

Bien évidemment, on aura des produits un peu plus transformés que l'assiette parfaite (et donc un peu plus caloriques), mais on peut tout aussi l'alléger pour la rendre plus digeste.

Première chose on intègre à sa raclette des légumes.

La salade que vous apportez d'ordinaire en fin de repas ne sert à rien. Personne n'y touchera. Mais si vous mettez le bol de salade sur la table dès le début, il y a fort à parier que vos invités en mangeront. Pour apporter la touche de légumes vous pouvez également imaginer du brocoli, du chou fleur.

Donc déjà, vos légumes dans votre assiette. Ça prendra déjà une bonne place.

Ensuite, les pommes de terre, c'est les féculents.

Enfin les protéines, c'est la charcuterie. Attention, visez toujours des produits de bonne qualité, donc on privilégie un passage en boucherie, plutôt que les plateaux industriels. Prenez la bonne quantité, à la coupe, et évitez d'en prendre pour dix jours. Pensez à choisir des charcuteries un peu plus maigres, comme la bressaola, la viande des Grisons ou le jambon blanc, en chiffonnade.

Et enfin, le nerf de la guerre le fromage.

Là encore privilégiez la qualité ; pas de fromage sous vide, on peut varier les fromages. Conseil de la diététicienne : "coupez le fromage en deux". Traditionnellement assez épais, vous en consommerez un peu moins de cette façon.

Merci à Magalie Tatessian, diététicienne à Aix en Provence.