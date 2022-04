Le Tour de France en 90 marathons : la course d'un papa toulousain déterminé

Au programme de son périple qui débute à Copenhague mardi 12 avril : 21 étapes du Tour de France cycliste divisées en 90 marathons. Accompagné par sa femme qui le suit en camping-car, Patrice, habitant de Rieumes, près de Toulouse, emmène un équipement complet de course et de récupération. Il le sait déjà, ça ne sera pas une partie de plaisir :

« Les premières étapes vont être les plus difficiles parce que le corps va devoir s’adapter. Surtout que c’est le Tour de France donc c’est aussi de la montagne. »

Mais au-delà de l’exploit sportif, ce projet à un but clair : éveiller les consciences sur la maladie de ses filles.

Faire connaître cette maladie méconnue

L’insensibilité congénitale à la douleur est en effet une pathologie peu connue, mais qui peut avoir des conséquences très graves. Ceux qui en souffrent ne connaissent pas la douleur physique et risque donc de graves blessures, comme des lésions osseuses. Patrice est clair, c'est pour ses filles et rien d'autre qu'il part à l'aventure : "Je ne suis pas masochiste, je ne cherche pas à souffrir", affirme-t-il dans un sourire. "S’il n’y avait pas de problème, je ne ferai pas cette démarche là. Il y a un objectif qui est bien clair, c’est de pouvoir discuter de cette maladie, et je veux aller au bout pour ça."

Ses deux filles, représentées en super héroïne, sont les égéries de son association © Radio France - Pierre Thevenet

Une communication bien rôdée

Patrice a planifié soigneusement sa communication autour de l’évènement grâce à son association Coralizee, crée au début de l’année. Il embarque caméras et micros pour faire vivre son expérience sur ses pages Facebook et Instagram. Le but pour lui : arriver sur les Champs Elysées le lendemain des coureurs cyclistes, pour profiter de l’engouement autour de la course pour faire passer son message. Et espérer une prise de conscience, pour traiter, au mieux la maladie de ses filles.