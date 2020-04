Pâques et Coronavirus : un chocolat au goût amer pour la profession

Les fêtes Pascales auront cette année une configuration religieuse et familiale bien particulière en raison de l’épidémie et du confinement qui va avec. Pas de procession, pas de « merendelle » entre amis ou en famille et donc moins de vente au grand détriment des professionnels de ce secteur.

Les fêtes de Pâques s'annoncent très difficiles cette année pour bon nombre de commerçants et notamment les chocolatiers qui sont d’ordinaire les rois de la fête. Cette filière réalise habituellement, durant cette période, environ 40 % de son chiffre d'affaires annuel. Avec le confinement, les pertes annoncées seraient de l'ordre de 80 % selon certains artisans. Des artisans qui avaient anticipé leurs productions, dès le mois de février, pour livrer d'abord leurs revendeurs. 70% des produits pour Pâques étaient déjà fabriqués et prêts à être livrés à des clients comme les épiceries fines ou les négoces de produits corses qui ont besoin d’avoir des commandes bien en amont. Toutes ces commandes ont été annulées et ces artisans se retrouvent aujourd’hui avec un stock important de chocolat sur les bras et des trésoreries qui sonneront creux. La période de Pâques était celle qui permettait de faire la transition jusqu’à Noël, l’autre période forte de vente pour ce secteur.

Pas de sortie "merendella" pour ce lapin en chocolat © Maxppp - Patrick Saucourt

Pour limiter la casse, certains vont essayer d’écouler tout ou partie de ce stock en se retroussant les manches. Comme les commerces alimentaires, les chocolateries ont permission d’ouvrir. Si quelques uns ont décidé de baisser le rideau jusqu'à nouvel ordre et de mettre une grande partie de leurs employés au chômage partiel, d’autres proposent à leurs clients soit un service de drive, soit un service de livraison à domicile ou parfois les deux par le biais d’internet. Sur les sites de ces chocolatiers se trouve le détail de tous les produits, les clients commandent et ce sont les chocolatiers eux-mêmes qui livrent à domicile. D’autres peuvent venir en voiture récupérer leur commande devant les boutiques.

Malgré tout, ces artisans aussi perdront beaucoup cette année et le chocolat aura comme un arrière goût d'amertume.