Paroles de sapeurs-pompiers

Formation et engagement des sapeurs-pompiers

Pontarion, France

Le service de secours et incendie pour toute la Creuse représente 801 agents : 639 hommes sapeurs-pompiers volontaires et 158 femmes. Pour ce second épisode de la série de France Bleu Creuse partons à la rencontre de trois des engagé(e)s au centre de secours de Pontarion. Les pompiers se doivent d’être formé(e)s, performant(e)s et posséder parfois certaines spécialités comme infirmier. Partons les rejoindre...