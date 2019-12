Paroles de sapeurs-pompiers

Les spécialités chez les pompiers

Les sapeurs-pompiers regroupent des femmes et hommes avec différentes spécialités.

Côté infirmiers et infirmières, cela représente un travail conséquent en plus d'être en intervention.

C'est aussi 1344 commandes (en moyenne par an) préparées par la pharmacie pour usage intérieur (comme approvisionner les véhicules de secours). Le service santé c’est aussi 526 visites médicales dans l’année de maintien en activité des sapeurs-pompiers. Partons à la rencontre de l’un de ces infirmiers et profitons en pour visiter le véhicule sanitaire. Hervé Martin est infirmier en libéral, mais aussi chez les pompiers en plus de sa casquette d'adjoint au Chef de centre de secours d'Ahun.