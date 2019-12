Paroles de sapeurs-pompiers : Lucie et Romane ont 11 ans et apprennent le métier de sapeur-pompier

Lucie et Romane ont 11 ans. Chaque samedi, elles apprennent le métier de sapeur-pompiers.Elles nous expliquent pourquoi elles ont choisi cette voie.

Ahun, France

365 jours par an, les pompiers sont sollicités pour porter secours, lutter contre les incendies, les secours à personne, sauver les biens. Une cadence qui ne peut se maintenir qu’avec des moyens en matériel et en hommes et femmes.

En 2018, 104 jeunes (voir très jeunes) se préparaient intensément à devenir sapeur-pompier. 104 Jeunes répartis dans 6 sections en Creuse dont 32, 7 % sont des filles. La relève se prépare et ça commence très jeune ! Jeune sapeur-pompier pourquoi ne pas aller plutôt jouer au foot ? Les explications de Lucie et Romane âgées de 11 ans.