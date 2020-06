Participez à l'enquête "Comment le COVID-19 et le confinement ont-ils changé nos habitudes de sommeil"

Pendant le confinement, nous sommes nombreux à avoir mal dormi, fait beaucoup de cauchemars, à s’être retrouvé avec un rythme complètement décalé… Pour mesurer l’impact de la pandémie COVID-19 sur nos habitudes de sommeil et les rythmes circadiens, une grande enquête a été lancée à laquelle vous pouvez participer. Il s’agit d’une étude épidémiologique à échelle internationale menée par des chercheurs de plusieurs pays. Le volet français est mené par le Pr Damien Léger de l’Université de Paris et le Pr Yves Dauvilliers qui dirige le Laboratoire du sommeil au CHU de Montpellier.

Comment participer ?

En remplissant un questionnaire sur internet : Des questions sur votre sommeil (avant et pendant la COVID-19), ainsi que sur votre santé physique et sur votre bien-être psychologique. Ca prend une vingtaine de minutes, c’est totalement anonyme et confidentiel, on vous demandera simplement votre code postal et seuls les chercheurs impliqués dans ce projet auront accès à ces informations

A quoi ça va servir ?

Les données sont recueillies dans dix pays par les chercheurs et après analyses, les résultats seront publiés dans une revue scientifique. Les objectifs spécifiques sont de documenter la prévalence et l’incidence des troubles et symptômes du sommeil pendant la pandémie, et d’étudier leurs associations avec l’isolement social, le risque d’exposition au COVID-19 et les conditions psychologiques (anxiété, dépression, stress post-traumatique).

Pour l’instant, on en est à la phase collecte et bizarrement, les Français sont peu nombreux à répondre à cette enquête alors qu’il faudrait un millier d’adultes au moins y participent ! Vous pouvez donc répondre au questionnaire (cliquez ici !) d’une cinquantaine de questions : c’est plutôt intéressant d’ailleurs parce que ça permet de remettre à plat ce qu’on a vécu pendant le confinement.