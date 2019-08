Participez à la Rando France Bleu à Audrix dimanche 15 septembre

Dimanche 15 septembre, France Bleu Périgord vous invite à participer à une Rando France Bleu, un moment de partage et de convivialité entre Audrix et Le Bugue.

Audrix, France

France Bleu Périgord et le Comité Départemental de la Randonnée pédestre de Dordogne vous ont préparé une randonnée gratuite et accessible à tous, sur une distance de 8,8 km, dimanche 15 septembre.

Inscriptions ici avant le 10 septembre

Rendez-vous pour un départ à 9h à Audrix, devant la halle (parking à proximité)

Que vous soyez déjà licenciés dans un club de la fédération ou pas, seul, à 2, en famille ou entre amis, vous avez rendez-vous pour une jolie randonnée entre Audrix et Le Bugue, dans la vallée de la Vézère et sur ses hauteurs. Une randonnée encadrée et animée par les bénévoles de la Fédération Française de la Randonnée pédestre.

Et pour bien finir prenez un pique-nique et venez partager un bon moment à l'issue de la randonnée !

-

Quelques conseils pratiques :

Penser à emmener un petit sac à dos avec une gourde ou bouteille d'eau, un vêtement de pluie et éventuellement un petit coupe-faim (en plus du pique-nique)