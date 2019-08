Participez à la Rando France Bleu à Beaumes-de-Venise dimanche 15 septembre

Dimanche 15 septembre, France Bleu Vaucluse vous invite à participer à une Rando France Bleu, un moment de partage et de convivialité au départ de Beaumes-de-Venise

Beaumes-de-Venise, France

France Bleu Vaucluse et le Comité Départemental de la Randonnée du Vaucluse vous ont préparé une randonnée gratuite et accessible à tous, sur une distance de 8,3 kilomètres (et un dénivelé positif de 290m), dimanche 15 septembre.

Rendez-vous à 9h30 au Domaine de Durban à Beaumes-de-Venise pour des départs entre 9h et 11h, l'événement prendra fin à 13h

Accès depuis le centre de Beaumes de Venise, suivre la route de Lafare puis à gauche le chemin Durban qui monte pour atteindre le domaine

Avec l'association Les solars des virons du Pontet, licenciée à la Fédération Française de la randonnée, nous vous emmenons pour une belle balade en famille ou entre amis à la découverte du site archéologique des Courens à Beaumes de Venise, de la chapelle Saint Hilaire et de Notre Dame d'Aubune.

-

Quelques conseils pratiques :

Penser à emmener un petit sac à dos avec une gourde ou bouteille d'eau (1l minimum), une casquette ou u chapeau, un vêtement de pluie au cas où (mais il fera beau bien sûr !) - et pourquoi pas aussi le pique-nique pour prolonger le plaisir de la randonnée