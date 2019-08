Participez à la Rando France Bleu à Besançon samedi 14 septembre

Samedi 14 septembre, France Bleu Besançon vous invite à participer à une Rando France Bleu, un moment de partage et de convivialité au départ de la place Granvelle, juste devant votre radio.

Place Granvelle, Besançon, France

France Bleu Besançon, le Comité Départemental de la Randonnée pédestre du Doubs et l’Amicale sportive territoriale bisontine vous ont préparé une randonnée gratuite et accessible à tous, sur une distance de 10 kilomètres, samedi 14 septembre.

Inscriptions avant le 6 septembre à 18h - lien disponible prochainement

Rendez-vous à partir de 8h30 à Besançon, place Granvelle devant les locaux de France Bleu Besançon - les départs se feront entre 9h et 10h

Que vous soyez déjà licenciés dans un club de la fédération ou pas, seul, à 2, en famille ou entre amis, vous avez rendez-vous pour une jolie randonnée en boucle autour de Besançon, à la découverte des forts de Brégille et Beauregard notamment. Un petit en cas vous attend vers le fort de Brégille, à mi-parcours, et une collation est prévue à l'arrivée. Une randonnée proposée par les bénévoles de la Fédération Française de la Randonnée pédestre et de l’Amicale sportive territoriale bisontine.

Quelques conseils pratiques :

Penser à emmener de bonnes chaussures, un petit sac à dos avec une gourde ou bouteille d'eau, un vêtement de pluie au cas où...