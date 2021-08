Participez à la Rando France Bleu à Chancelade dimanche 12 septembre 2021

Dimanche 12 septembre, France Bleu Périgord vous invite à participer à une Rando France Bleu, un moment de partage et de convivialité au départ de la mairie de Chancelade.

France Bleu Périgord, le Comité Départemental de la Randonnée de la Dordogne et le club Les ardents du pied vous ont préparé dimanche 12 septembre une randonnée avec deux circuits, sur des distances de 9 et 13km au choix.

Départ de l’Abbaye de Chancelade qu’on ne présente plus avec son église, son logis de l’Abbé, son parc, sa chapelle Saint Jean. Passage par le hameau des Maines qui conserve encore un habitat ancien et une petite rue tout en arrondi permettant à l’époque le passage des charrettes. Enchaînements de montées et de descente pour arriver aux Michelots avec une très belle vue sur la commune de Marsac sur l’Isle.

Les deux parcours se séparent à Lespinasse. Le 9 kms remonte sur Terrassonnie puis Ligonat, le 13 kms part vers le château des Brunies où Victor Hugo fit passer Jean Valjean dans Les Misérables puis descend dans la vallée du Got.

Cliquez ici pour vous inscrire

Le rendez vous est fixé à 8h30 à la Mairie de Chancelade pour une randonnée en famille.

Quelques conseils pratiques

Penser à emmener un petit sac à dos avec une gourde ou bouteille d'eau, un vêtement de pluie et un petit coupe-faim - et pourquoi pas aussi le pique-nique pour prolonger la randonnée

Parcours de 9 kms - Rando France Bleu à Chancelade