Participez à la Rando France Bleu à Charquemont dimanche 13 septembre 2020

Dimanche 13 septembre, France Bleu Besançon et France Bleu Belfort-Montbéliard vous invitent à participer à une Rando France Bleu, un moment de partage et de convivialité au départ de la salle des fêtes de Charquemont dans le Doubs.

France Bleu Besançon, France Bleu Belfort Montbéliard, le Comité Départemental de la Randonnée pédestre du Doubs vous ont préparé deux randonnées gratuites et accessibles à tous, sur des distance de 6 ou 12,5 kilomètres, dimanche 13 septembre.

Rendez-vous à partir de 8h30 à Besançon, à la Salle des fêtes, la Combe Saint-Pierre à Charquemont

- le petit parcours : 6 km (exactement : 5.7 km) avec un dénivelé de 174 m. Points d’intérêt : le Sapin Président et le belvédère de la Cendrée. Durée : environ 2 h

- le grand parcours : 12.5 km (exactement : 12.200 km) avec un dénivelé positif (montée) de 360 m et un dénivelé négatif (descente) de 365 m. Points d’intérêt : 3 belvédères (La Cendrée, la Crampoulotte et enfin celui du Peu). Ce parcours se réalise entre 4 h 30 et 5 h, temps de pause aux belvédères ainsi qu’au ravitaillement, selon l’heure de départ.

Cliquez ici pour vous inscrire

Randos France Bleu à Charquemont

- Collation de thé ou café offerte par le Comité

- Brioches offertes par le Club des Randonneurs du Plateau

Randonnée France Bleu à Charquement

A l'occasion cet événement, France Bleu Besançon et France Bleu Belfort Montbéliard mettent en jeu deux séjours de randonnée au village vacances Évasion Tonique à Villers le Lac, réservés exclusivement aux inscrits de la randonnée France Bleu Deux séjours d'une semaine comprenant :

Hébergement en chambre double équipée de sanitaire privé

Un cocktail de bienvenue

Pension complète avec vin et café au déjeuner, vin au dîner

Accès à la piscine couverte et chauffée

5 jours de randonnées sur les sentiers de la contrebande avec des animateurs brevetés de la Fédération Française de Randonnée

Quelques conseils pratiques :

Penser à emmener de bonnes chaussures, un petit sac à dos avec une gourde ou bouteille d'eau, un vêtement de pluie au cas où..