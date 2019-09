Participez à la Rando France Bleu à Jugon dimanche 15 septembre

Jugon-les-Lacs, France

France Bleu Armorique et le Comité départemental de la Randonnée des Côtes d'Armor vous ont préparé une journée de découverte de la randonnée autour des lacs de Jugon.

Rendez-vous à partir de 8h (et jusque 14h) à Jugon, place de la Mairie - ou au pont de Lorgeril pour l'un des parcours

Des parcours balisés et libres vous attendent, deux boucles familiales de 3,5 et 10 kilomètres et deux boucles "sportives" de 10 kilomètres, selon vos envies. Des points d'eau et de ravitaillement vous attendent sur les circuits, un pot est offert à l'arrivée également.

Quelques conseils pratiques : penser à emmener de bonnes chaussures, un petit sac à dos avec une gourde ou bouteille d'eau, un vêtement de pluie au cas où, et pourquoi pas un pique-nique pour prolonger le plaisir de cette matinée en plein air