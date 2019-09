Participez à la Rando France Bleu à Pornichet samedi 21 septembre

Samedi 21 septembre, France Bleu Loire Océan vous invite à participer à une Rando France Bleu, un moment de partage et de convivialité à Pornichet.

France Bleu Loire Océan et le Comité Départemental de la Randonnée pédestre de Loire-Atlantique vous ont préparé une journée de découverte et d'initiation à la marche nordique et au longe-côte, à Pornichet.

Marche nordique

Rendez-vous à partir de 9h à Pornichet, salle des Forges (Route des Forges) - café d'accueil

Départ à 9h30 pour une randonnée d'initiation à la marche nordique, sur un parcours dédié aux débutants. Retour prévu vers 11h30, apéritif offert à 12h30 pour les participants

Quelques conseils pratiques : penser à emmener un petit sac à dos avec une gourde ou bouteille d'eau, un vêtement de pluie et un pique-nique à partager sur place à l'issue de la rando. Des bâtons de randonnée sont nécessaires, si vous n'en avez pas il sera possible de vous en faire prêter sur place

Longe-côte

Rendez-vous à partir de 14h à Pornichet, sur la plage Le Mondain, 160 boulevard des Océanides

Préparation 14h30, mise à l'eau à 15h - prêt de combinaison possible sur place, prévoyez des chaussures aquatiques ou de vieilles baskets