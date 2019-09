Participez à la Rando France Bleu à Rennes dimanche 22 septembre

Noé C - CRTB

Rennes, France

France Bleu Armorique et le Comité départemental de la Randonnée d'Ille-et-Vilaine vous ont préparé une journée de découverte de la randonnée, un après-midi de randonnées et marche nordique ouvert à tous et gratuit.

Rendez-vous à partir de 13h30 aux Etangs d'Apigné, pour des départs à partir de 14h

Quatre parcours vous sont proposés, une balade de 5 kilomètres, plus particulièrement pensées pour les familles, un parcours de 8 kilomètres et un parcours de 12 kilomètres pour les plus sportifs, ainsi qu'un parcours marche nordique de 12 kilomètres également.

Quelques conseils pratiques : penser à emmener de bonnes chaussures, un petit sac à dos avec une gourde ou bouteille d'eau, un vêtement de pluie au cas où, et pourquoi pas un goûter pour prolonger le plaisir de cette journée en plein air