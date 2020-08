Participez à la Rando France Bleu à Saint-Médard-en-Jalles, dimanche 13 septembre 2020

Dimanche 13 septembre, France Bleu Gironde vous invite à participer à une Rando France Bleu, un moment de partage et de convivialité au départ de la Plaine des sports des Biges à Saint-Médard-en-Jalles.

France Bleu Gironde et le Comité départemental de la Randonnée de Gironde vous ont préparé une randonnée gratuite et accessible à tous dimanche 13 septembre sur un parcours de 8,2 km.. Cette randonnée se déroule essentiellement en sous-bois ou forêt, sur des allées et des sentiers. Pas de route empruntée, une seule traversé qui est peu passante le dimanche. Il n'y a pas de difficulté technique pour cette sortie

Rendez-vous à partir 9h pour un départ à 9h30, à la plaine des sports des Biges, rue Pierre Ramond à Saint-Médard-en-Jalles.

Participer à la Rando France Bleui Gironde ▶ les inscriptions

Rando France Bleu Gironde - FFRandonnée Gironde

Nous prévoyons 3 points d’arrêt bref pour aborder, par un petit commentaire de 5 minutes à chaque fois, le patrimoine rencontré sur le parcours. Ces trois points sont espacés régulièrement les uns des autres : 1er arrêt au Château de Belfort, 2ème à Ariane groupe et 3èmeprès de la Jalle.

Pour toutes les informations au 05 40 05 01 00 ou gironde@ffrandonnee.fr

Quelques conseils pratiques :

Penser à emmener de bonnes chaussures (des chaussures de sport suffisent), un petit sac à dos avec une gourde ou bouteille d'eau, un vêtement de pluie au cas où... mais aussi une petite trousse à pharmacie personnelle (pansements, anti-moustiques, crème solaire), les bâtons ne sont pas obligatoires.