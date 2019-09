Participez à la Rando France Bleu en Ardèche les samedi 14 et dimanche 15 septembre

Samedi 14 et dimanche 15 septembre, France Bleu Drôme Ardèche vous invite à participer à un week-end de Randos France Bleu, un moment de partage et de convivialité dans quatre sites ardéchois.

France Bleu Drôme Ardèche et le Comité Départemental de la Randonnée pédestre de l'Ardèche vous ont préparé un week-end de découverte de la randonnée.

Inscriptions ici

Alba La Romaine-Muséal, géologie et patrimoine samedi 14 septembre

Départ à 9h30 à Alba, place Neuve - Café et viennoiseries offerts par Rando Loisir et Découverte, au programme une rando de 7 kilomètres et 170m de dénivelée avec un site antique romain, de la géologie(orgues basaltiques) et un village de caractère.

Villeneuve de Berg - La Légende des 3 Ermites samedi 14 septembre

Départ à 8h30 et 10h, parking des Combettes - au programme de cette rando avec les Randonneurs du Pays de Berg de 6,5 kilomètres et 250m de dénivelée, les Coteaux de Saint-Giraud et la Bastide Royale et de magnifiques vues sur le Coiron et la Cévenne ardéchoise.

Dolmens et plateau de Labeaume samedi 14 septembre

Départ groupé à 9h du parking inférieur de Labeaume - au programme "Marches et Rêves" et "Dolmens et Patrimoine" vous ont préparé une rando de 10km et 250m de dénivelée à la découverte des dolmens et du village de caractère de Labeaume

Le Teil ancien - Patrimoine et vallée du Rhône dimanche 15 septembre

Rendez-vous entre 8h30 et 9h au centre social, place Jean Moulin. Café et viennoiseries offerts par Randonneurs Teillois. Départ groupé à 9h pour un circuit de 5,5km et 130m de dénivelée. Au programme la montée du château, la visite commentée de l'église classée de Mélas (XIème siècle)



Quelques conseils pratiques : penser à emmener un petit sac à dos avec une gourde ou bouteille d'eau, un vêtement de pluie et un pique-nique à partager sur place à l'issue de la rando.