Sur le continent ou au soleil : ces corses qui passent Noël loin de leur île

Vous êtes un certain nombre à fêter Noël sous d'autres cieux. Les agences de voyage en Corse ont relevé une augmentation du nombre de départs à l'approche des fêtes. Il s'agit de déplacements familiaux surtout, sur le continent notamment, et quelques longs courriers à destination du soleil.

Destination les îles

Il n'y en a pas des mille et des cents, compte tenu de la situation sanitaire, beaucoup de demandes de projets de voyage n'ont pas abouti. Ce qui "traduit une envie de voyager" selon une conseillère en séjours d'une agence de voyage d'Ajaccio.

Car à cause de la reprise épidémique dans certaines zones du globe, de nombreuses destinations restent inaccessibles. Surtout les pays de l'Asie du Sud-Est, Thaïlande, Chine et Japon en tête. Mais les destination comme les îles de l'océan Indien ou encore l'Amérique ont le vent en poupe. Il y a par exemple une forte demande pour Dubaï contrairement aux autres années. A cette période de l'année "c'est plutôt la Thaïlande qui est plébiscitée", explique Marion Matteaccioli.

"Il y a forcement plus de projets de voyage que pour Noël 2020", poursuit-elle. En décembre dernier, la situation était différente de par le confinement et de nombreuses destinations étaient restées fermées. Les plus gros départs sont attendus pour après l'hiver 2022, pour les mois de mars et avril, avec les beaux jours.