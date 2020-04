Patrice producteur des Pyrénées-Orientales s'adapte à la situation

Deux sites : Saint-Estève et Torreilles, 10 personnes qui travaillent dans l'élevage, la cueillette, le maraîchage, une production très largement bio et une « stratégie » pour pouvoir continuer en cette période de crise sanitaire avec des précautions importantes.

Patrice Ey fait face à cet épisode du coronavirus en adaptant sa production et sa méthode de vente, à la situation.

Une autre façon de procéder avec les clients

«Pour protéger tout le monde, à la fois nos équipes et nos consommateurs, les clients ne rentrent plus dans le magasin, ne sélectionnent plus eux-même leurs produits. Donc c'est nous qui préparons toutes les commandes, de façon à éviter le contact avec les produits, et donc cette préparation de commande, par contre nous demande beaucoup de temps, une organisation complètement différente par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. C'est toute l'équipe qui manipule les produits à la place des clients, notre équipe qui est formée avec des lavages de mains, toutes les règles d'hygiène qu'on peut avoir, dont on a l'habitude puisqu'on manipule de la viande et des denrées, donc ça nous permet de mettre un maximum de chance de côté, d'éviter toute contamination. »

Une équipe très familiale

«Huit personnes en plus de ma femme et moi, des questionnements il y en a eu, mais par contre toute le monde est resté solidaire, et tout le monde a bien voulu continuer, et par-contre on a aussi, et ça, ça nous fait plaisir, un retour des clients qui se rendent compte de cet effort et de ce que ça demande. »

Un avenir à préparer

«En fait l'exploitation est organisée pour de la vente directe, c'est une organisation très spéciale ou continuellement on met en place des poussins, des arrivés de poussins, il nous faut 5 mois d’élevage pour les volailles, on a 5 âges différents de volailles et ça tout le temps, toute l'année donc en poulets et pintades et de toute façon dans un mois on doit mettre en place toutes les volailles pour Noël donc forcément il faut être là, il faut tout préparer.

On a les melons et les tomates qui sont déjà plantés, on doit planter les relèves suivantes de tomates, il faut continuer tout ce travail pour être sûre d'avoir des bons produits tout cet été .

C'est des gros enjeux car comme on est organisé pour cette vente directe, toutes les semaines on est habitué à avoir une sortie de produits, en amont tout est planifié pour ça et en fait si on élève des volailles et qu'on n'a pas la vente au moment où c'est prévu, ces volailles vont continuer à consommer de la céréales et les céréales en agriculture biologique sont très très chères, c'est ce qui représente le plus gros coût de revient dans notre production de volailles, et ça pourrait avoir des conséquences économiques catastrophiques si on ne sortait pas les produits en temps et en heure.

Des investissements à prendre en compte

«Nous on fait partie des gens qui n'ont pas l'interdiction de continuer à travailler, donc on n'a pas droit à certaines aides, mais par contre à priori on aurait déjà les emprunts de la banque qui seraient différés, les emprunts qu'on a souscrit, les investissements que nous avons fait pourraient être différés.

Toute l’installation de nos bâtiments de volailles, ces investissements ont été fait il y a 4 ans, donc on est toujours en train de les payer, ensuite il y a toujours de l'achat de matériel, des tracteurs, donc c'est des choses qui pèsent lourd, des investissements qui sont assez conséquents, on avait fait aussi de l'achat de certains terrains pour consolider et fortifier l'exploitation. Ça peut être un atout pour nous d'avoir en différé ces quelques mois dont on est incertain. On essaye de continuer, de mettre en place de nouvelles méthodes mais est-ce qu'on arrivera à maintenir les ventes, et à maintenir tout ce qu'il nous faut pour préserver l'équilibre de l'exploitation ? »

Une exploitation très complète

«On a un élevage de volailles, du maraîchage, de la vigne donc tout ça est classé en agriculture biologique, depuis 20 ans, ça fait depuis 1999 qu'on est engagé en bio. Et en plus on a rajouté, il y a deux ans, un élevage de moutons, dans notre concept d'exploitation, on avait besoin de pâturer, de faire de l'entretien de parcelles, les moutons ont toute leur place dans notre équilibre agro-écologique. On est en cours de constitution d'un troupeau, on a voulu préserver une race menacée locale, la Rouge du Roussillon, donc il nous faut quelques années pour arriver à obtenir l’ensemble du troupeau, le cheptel normalement sera prêt cette année, donc là, on engagera notre certification en bio quand on aura rentré tous nos animaux. »

Patrice Ey, « Aux Saveurs Paysannes»

04 68 513 513

Adresse de la boutique : Route de Perpignan 66240 Saint-Estève.