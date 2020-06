A l'approche des vacances que vous soyez à Pau, où partout ailleurs en Béarn et Bigorre, découvrez le vol en ballon avec Sud-Ouest Montgolfière. Et pour vivre la magie de l'aérostat cet été, c'est maintenant qu'il faut s'y prendre.

Pau : Sud-Ouest Montgolfière vous emmène au septième ciel en Béarn et Bigorre !

C'est en faisant un baptême en montgolfière qu'Alexis Bruggeman a succombé aux charmes de l'aérostat. Mais avant de piloter des touristes en ballon, en 2006, Alexis est passé du statut du baptisé à celui d'aérostier pour créer Sud Ouest Montgolfière. Cela fait maintenant 11 ans que l'entreprise est basée à Pau et depuis 2012, les offres de vols et de sites majestueux n'ont cessé de s'étoffer. Voler, nous en avons tous rêvé un jour. Le vol en montgolfière permet de le faire. Pour faire plaisir ou se faire plaisir le baptême en montgolfière est le cadeau idéal. Seul, en famille ou entre amis, Sud Ouest Montgolfière vous propose LE baptême en montgolfière, dont vous avez toujours rêvé.

C'est quand, qu'on vole ?

Il faut s'y prendre maintenant pour voler cet été, mais vous avez jusqu'à octobre pour vous lancer dans la magie de cette aventure, pour peu que l'arrière saison soit belle. Et chacun sait qu'en Béarn, l'été indien est toujours au rendez-vous.

On décolle d'où ?

De chez vous ! (Sur un terrain de 50 m x 50 m dégagé de tout obstacle aérien et terrestre)

Entre Béarn et Pays Basque près de Salies de Béarn

Près d'Oloron Sainte Marie sur l'aérodrome d'Herrère à proximité de la Vallée d'Ossau

Entre Landes et Gers dans les jardins du Château de Lahitte

Sur les Rives du lac du Gabas, près des Hautes Pyrénées

Au coeur du Pays Basque près de Cambo les Bains

à proximité du Poney Club de Montech dans le Tarn-et-Garonne

J'y vole !

Maintenant il ne reste plus qu'à réserver. Et là, c'est à vous de jouer les aéronautes auprès d'Alexis Bruggeman et Sud-Ouest Montgolfière billet. Si avant de réserver vous voulez papoter : +33 (0) 6 03 63 49 95. Bon vol.