Petit manuel de survie en période de confinement

Près de 5 semaines après le début du confinement, les français repensent leur vie désormais entièrement tournée vers l'intérieur du foyer. Si la traversée de cette période particulière représente un vrai défi, il existe des solutions et même des stratégies pour maintenir le cap et garder le moral !

Que vous soyez seul.e.s, à plusieurs, en couple, avec un ou plusieurs enfants, bref quelle que soit votre situation, confinement rime avec nouvelle vie. Dans ce parcours du combattant qui va durer encore au moins 3 semaines, s'organiser est vital, tant au point de vue charge mentale que psychologiquement.

Repenser sa vie au quotidien s'apparente pour certains à un numéro de contorsionniste. En particulier, si l'on doit jongler entre les obligations liées à la famille, les devoirs, l'entretien du foyer, et les courses. Jongler avec la casquette de maman ou papa, conjoint, et collaborateur professionnel dans un espace réduit, requiert des compétences indéniables d'organisation.

Transformer sa table de cuisine en bureau si nécessaire

Pour Blandine Bousquet, coach professionnelle au Mans, LA priorité c'est de parvenir à aménager son espace pour se réserver une sphère intime ou au moins personnelle. Dans le cadre du télétravail par exemple, délimiter l'environnement de travail, peut s'avérer salutaire. Très important aussi, selon elle, de se ménager un certain confort dans ses conditions de travail pour éviter les maux de dos et autres gênes physiques.

L'idéal c'est d'avoir un bureau, même si c'est la table de la cuisine qu'on a transformée dans ce but, même si c'est en même temps que les devoirs des enfants - Blandine Bousquet

Indispensable d'établir une frontière entre le privé et le professionnel

La coach souligne également la nécessité de s'aménager des pauses, et de savoir retrouver la ligne de démarcation entre la sphère privée et la sphère professionnelle, en un mot, à ne pas se faire envahir par les mails et autres sollicitations après une certaine heure.

Pour conserver une sérénité d'esprit, la frontière doit aussi s'appliquer entre les moments de travail et les moments d'exercices physiques ou d'évasion. Tout comme les moments consacrés à la famille doivent se distinguer de ceux dédiés à son travail ou son activité personnelle. Le mieux dans ce cas, pour Blandine Bousquet, est d'avoir une communication claire sur le déroulé du planning de chacun et de les faire respecter.

Enfin, pour les personnes seules ou isolées, l’organisation d’une journée est tout aussi primordiale. Garder un rythme, ne pas se coucher à 3h du matin par exemple, et avoir des tâches à faire à la maison ou s’encourager à les faire, c'est mettre toutes les chances de son côté pour réussir son confinement.

Blandine Bousquet, coach professionnelle