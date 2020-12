Depuis le 1er décembre 2020 il est possible de résilier son contrat de complémentaire santé ou mutuelle à tout moment. Notre expert Pierre-Alexandre Morisot assureur et co-président du syndicat des agents généraux d'assurances nous explique la marche à suivre.

On peut changer de mutuelle ou de complémentaire santé quand on veut et sans frais !

Votre complémentaire santé ou mutuelle sert à rembourser la part restante des dépenses de santé non pris en charge par la sécurité sociale. La seule condition pour résilier votre mutuelle ou complémentaire santé est que votre contrat doit avoir au moins un an. Changer de compagnie d'assurance quand on veut, sur le papier c'est très séduisant mais il faut bien regarder votre contrat avant toute chose et comparer les garanties.

Les besoins changent en fonction de notre âge

Pour résilier votre contrat : 2 démarches sont possibles.1) Vous envoyez une lettre de résiliation en recommander avec accusé réception RAR. La résiliation prendra effet un mois après la réception de votre demande auprès de votre assureur. Attention il vous faudra un autre contrat pour prendre le relais. 2) Notre expert nous conseille plutôt cette démarche plus pratique : Vous demandez à votre nouvel assureur de procéder à la résiliation de votre ancien contrat. Vous lui donnez toutes les références de votre ancien assureur pour qu'il effectue les démarches à votre place. Pour d'autres infos vous pouvez consulter l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie.

