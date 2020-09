Peut-on se mettre au yoga via Instagram ?

VIDÉO - Les cours de yoga sur Instagram, est-ce bien sérieux ? Éléments de réponse avec Sidonie Bonnec et son invitée.

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec s’intéresse au yoga, une pratique ancestrale qui a connu un vrai surcroît de popularité pendant les semaines de confinement. Les cours de yoga fleurissent sur Instagram et sur Youtube mais est-ce bien sérieux de découvrir cette pratique via les réseaux sociaux ?

Éléments de réponse avec Marie Kock, professeur de yoga depuis 2 ans et auteure de « Yoga, une histoire-monde ».

Le yoga sur Instagram

Marie Kock le rappelle, le confinement de ces derniers mois a été l'occasion de s’intéresser à de nouvelles pratiques, de prendre soin de soi et notamment de découvrir le yoga.

Sur Instagram, il y a des profs de qualité

Le plus simple pour trouver des profs de yoga sérieux sur les réseaux sociaux est évidemment de commencer par regarder son nombre d'abonnés. Plus un compte est suivi, plus il sera digne de confiance. Également, la plupart des profs de Yoga sérieux donnent aussi des cours ailleurs. Il affichera donc ses références sur son profil. Deux petites astuces pour débusquer les plaisantins.

Attention aux bobos !

Sur Instagram, pour assurer le show, certains professeurs de yoga font des postures spectaculaires que l'on pourrait-être tenté de reproduire à la maison. Dès lors, on se retrouve la tête en bas et dans des positions incroyables. "Faites attention à vous" rappelle simplement Marie Kock.

Quand on fait du yoga-instagram chez soi, on y va mollo sur les acrobaties

Aux origines du yoga

Le yoga est vu comme un sport aujourd'hui mais il est bien plus riche que ça.

L'aspect physique du yoga est la partie émergée de l'iceberg

Marie Kock nous rappelle que le yoga est une pratique physique mais aussi mentale par laquelle on cherche avant tout la réalisation du vrai soi. Il est aussi porteur de valeurs comme la non-violence.

Appliquer la non-violence tous les jours, c'est beaucoup plus difficile que d'aller faire quelques exercices entre midi et deux

Le yoga est une vraie philosophie de vie, mêlant bien-être du corps et de l'esprit. "Le yoga est une philosophie de la libération" conclue Marie Cock.