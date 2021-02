Pic de pollution en Creuse : le seuil d'alerte est atteint

Le département de la Creuse connait un pic de pollution aux particules fines, suffisamment élevé pour représenter un risque pour les personnes fragiles. Évitez les efforts physiques trop intenses, aérez votre intérieur et soyez vigilants aux symptômes de gêne respiratoire.

La pollution aux particules fines atteint de seuil "d'alerte et de recommandations" en Creuse.

La pollution aux particules fines vient d'atteindre le "seuil d’alerte et de recommandation", au-delà duquel _"_une exposition de courte durée présente un risque pour les personnes particulièrement fragilisées ou sensibles à la pollution de l’air", prévient la préfète de la Creuse, ce mercredi.

Le beau temps que nous connaissons est agréable, mais il ne favorise pas la dispersion de ces particules, dites "PM10". Leur concentration dans l'air devrait donc rester élevée durant les prochaines 24 heures. En raison du risque qu'elles représentent, particulièrement pour les plus fragiles (enfants, personnes âgées, patients atteints de maladies respiratoires, femmes enceintes...), la préfecture conseille de limiter, voire de reporter, les activités physiques et sportives intenses. Préférez donc la marche aux jogging. En cas de toux, de gêne respiratoire ou cardiaque, d'irritation de la gorge ou des yeux, il est recommandé de consulter un médecin.

Les recommandations et interdictions du département en raison du pic de pollution. - Communiqué de la préfecture de la Creuse

Afin de ne pas aggraver cette pollution, évitez les feux de cheminée, ce qui ne devrait pas être trop difficile compte tenu des températures. Les conducteurs sont également invités à réduire la vitesse de 20 km/h sur les axes routiers limités à 90 km/h ou plus. Quant aux industriels émetteurs de particules, il leur est demandé de "s’assurer du bon fonctionnement des dispositifs de dépoussiérage et réduire les émissions de composés organiques volatiles et d’oxydes d’azote".

Dans le domaine agricole, la pratique de l’écobuage et les opérations de brûlage à l’air libre des résidus d’élagage sont suspendues. Les épandages, ainsi que les travaux au sol doivent aussi être reportés, précise le communiqué du département.