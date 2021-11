"Assez de doses, mais flux tendu" dit Pierre Bourras, Président de l'Ordre des médecins de Haute-Vienne

Comment les nouvelles mesures vaccinales, annoncées hier Olivier Véran, vont-elles s'appliquer en Limousin ? Les professionnels de santé auront-ils les moyens de la troisième dose ? Le Docteur Pierre Bourras, Président du Conseil de l'Ordre des médecins de Haute-Vienne, était l'invité de France Bleu Limousin ce vendredi. "Au début, on manquait de doses, on manquait de masques, on n'avait pas l'organisation", a-t-il expliqué, et "là, ça va être difficile, car il y a un _goulot d'étranglement important_, les gens s'en rendent compte sur Doctolib, mais il y a beaucoup plus d'acteurs qui sont impliqués, et avec un peu d'ordre on peut arriver à vacciner tout le monde".

Il a notamment demandé "aux gens qui peuvent se déplacer facilement, aux jeunes, d'aller plutôt vers les centres de vaccination, pour laisser la place dans les pharmacies, chez les médecins et chez les infirmiers aux plus âgés".

On travaille à flux tendu, on a assez de doses mais il n'y a pas de réserves

Mais les médecins de ville ont-ils vraiment les doses nécessaires à une nouvelle campagne de vaccination de si grande ampleur aussi rapide ? "_On travaille à flux tendu, on a assez de doses mais on est toujours à la merci d'un non-arrivage_, il n'y a pas de réserves" a par ailleurs détaillé Pierre Bourras, estimant que les problèmes de réapprovisionnement "n'ont jamais été parfait, mais la population n'a pas eu de difficulté pour se faire vacciner".

Olivier Véran a aussi appelé jeudi les médecins et les professions médicales à poursuivre leur travail de conviction auprès des patients, pour se faire vacciner. "On est sur des peurs et des attitudes irraisonnables, mais il n'y a jamais eu d'épidémie où il n'y ait pas eu de choses irraisonnables et de la peur", a commenté le Président de l'Ordre des médecins de Haute-Vienne, expliquant qu'"il y a une part de gens qui ont vraiment peur pour eux, il y a une part de complotisme, il y a une petite part de gens qui pensent que c'est un geste contre le gouvernement; cela dépasse la médecine, on n'est pas dans le raisonnable".

Enfin, Pierre Bourras a redit qu'il convenait à ses yeux, pour les plus âgés, de "grouper le vaccin avec celui de la grippe", et appelé au grand retour des gestes barrières. "C'est très agréable d'embrasser les gens, de se serrer la main, mais il faut faire de la convivialité sans cela" a-t-il conclu.