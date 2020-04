Planète Bleue : C’est quoi un œuf bio ?

Oui ! J’ai des œufs plein dans le studi… le jardin, vous verriez ça c’est magnifique !

Question du jour : C’est quoi un œuf bio ?

Un œuf bio Ségolène c’est un œuf qui est aimé… choyé… adoré… adulé… Bref c’est un œuf bien élevé ! En clair, l’éleveur doit respecter le cahier des charges de l’agriculture biologique.

Concrètement ça veut dire quoi ?

D’abord, les poules doivent naître et être élevées dans une exploitation bio. Et si toutefois une poule non bio veut taper l’incruste dans le poulailler… Cot cot cot… Il faudra qu’elle attende au moins 6 semaines pour que ces œufs soient commercialisés.

Et il y a aussi une question d’espace…

Déjà elles ne peuvent pas rester en cages. C’est interdit ! Il nous faut du 5 étoiles pour nos cocottes ! À l’intérieur, pas plus 6 poules/m2. À l’extérieur chaque poule doit disposer d’au moins 4 m². Et vous rajoutez à ça les équipements de protection, les mangeoires, les abreuvoirs suffisamment nombreux et la végétation.

Et au niveau de leur alimentation ça se passe comment ?

Là aussi c’est du 3 étoiles au guide du michepoule ! L’alimentation doit être bio et ne doit pas contenir d’acides de synthèse, acides aminés, de facteurs de croissance et autre abominations ! De la même façon, l’utilisation de colorant de synthèse pour le jaune d’œuf (parce que ça existe oui Madame !) est interdite.

Et si l’on respecte ces conditions, on peut en élever autant que l’on veut ?

Mais pas du tout malheureuse ! Qu’est-ce que vous racontez à ces pauvres gallinacées ? Pour que les œufs soient Bio, un élevage est autorisé à accueillir au maximum 3000 poules ! À titre de comparaison les plus grands élevages de France en accueillent plus de 200 000, et aux Etats-Unis il existe des éleveurs qui hébergent plus de 5 millions de poules pondeuses !

Et donc finalement quand je fais mes courses, comment je sais si l’œuf est Bio ?

Sur chaque œuf il y a un code qui commence par 0, 1, 2 ou 3. Si c’est 0, c’est que l’œuf est bio ! Et plus vous allez vers 3 et moins c’est cool… pour la poule ! Et donc pour vous !

La planète bleue vous dit merci !