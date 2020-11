Plasma Cup : les étudiants toulousains mobilisés

Le don du sang reste possible pendant le confinement. Les besoins restent les mêmes en Occitanie. Jusqu'au 12 décembre, l'appel au don de plasma est lancé à Toulouse.

Les étudiants mais aussi leurs professeurs peuvent nous rejoindre pour inciter les toulousains à donner leur plasma. Fanny.

Cette semaine, le challenge inter-étudiant autour du don de plasma a commencé. L’école qui aura mobilisé le plus d’étudiants pour donner leur plasma sur les sites EFS de Toulouse d’ici le 12 décembre remportera le Trophée de l’école la plus solidaire de la ville. Dans ce contexte sanitaire particulier, les étudiants toulousains associent geste civique et esprit ludique. 14 établissements sont en lice : qui remportera le Challenge ? Réponse à la fin décembre. Dans la Vie en Bleu sur France Bleu Occitanie, Fanny Schouver, responsable de la Maison du Don du centre ville, rue Lapeyrouse, à Toulouse est l'invité d'Alban Forlot.

L'interview Copier

L’année dernière, lors de la 2ème édition du challenge #PlasmaCup à Toulouse, un taux de participation encourageant a été observé. Grâce à la mobilisation des étudiants toulousains, 71 poches de plasma ont été prélevées. La campagne a également permis de recruter de nouveaux donneurs et de sensibiliser les étudiants au don de plasma.

don de plasma © Getty

Les établissements inscrits à la #PlasmaCup 2020 :

L’Institut Supérieur des Arts de Toulouse, l’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse, l’ISCOM Toulouse, l’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale, le PREFMS Toulouse, l’Ecole d’Ingénieur de Purpan, l’Ecole de Journalisme de Toulouse, l’Université Paul Sabatier, l’ISG Toulouse, l’école VIDAL, la Faculté de médecine, l’ESG Toulouse, la Toulouse Business School.

La maison du don du sang à Toulouse © Radio France - Alban Forlot

Quelques infos sur le plasma

Le plasma est indispensable pour soigner les grands brulés, les personnes immuno-déficientes, les victimes d’hémorragies (accident, accouchement, chirurgies), les hémophiles. Il permet également de fabriquer des médicaments. Ce qu’il faut retenir, c’est que le don de plasma servira toujours à sauver des vies. Pour donner son plasma, il suffit de prendre rendez-vous au 0 800 972 100 et de se rendre sur l’un des sites EFS de Toulouse ! Un don de plasma dure en moyenne 1h, il faut donc prévoir maximum 1h30 entre l'arrivée et le départ.