Les lettres reçues par le secrétariat du Père Noël de Libourne influencées par le covid

La cinquantaine de lutins employée par la poste trie encore activement les lettres arrivées de France et de 119 autres pays. Leurs auteurs et autrices demandent au Père Noël des cadeaux et de chasser le coronavirus.

Enfants âgés en moyenne de cinq à sept ans ou adultes se prêtant au jeu d'écrire une lettre au Père Noël, cette année, le secrétariat mis en place par le groupe La Poste à Libourne a de nouveau reçu des lettres de France et de l'étranger. Au total, 120 pays de provenance ont été recensés. Les 55 employés chargés de lire puis répondre aux courriers ont ainsi constaté des demandes assez classiques de jouets et aussi de nombreux messages liés à la situation sanitaire.

"La base n'a pas changé, c'est évidemment une liste de cadeaux que les enfants souhaiteraient. Après évidemment, on retrouve tous les messages adressés aux Père Noël parce que les enfants l'aiment et le font savoir dans leurs courriers. Et bien sûr, on a aussi dans cette année particulière, des messages qui sont liés au contexte du covid", explique Antoine Thébault, le porte-parole du secrétariat du Père Noël depuis 2016.

Les jeunes écrivains pensent ainsi à la santé du célèbre homme barbu habillé de rouge et de blanc et de respecter les gestes barrières selon Antoine Thébault. Callia, 8 ans, n'oublie pas de demander une poupée mais précise dans le post-scriptum de sa lettre que le Père Noël doit "faire attention au covid", "porter un masque" et "faire attention à son chien" quand il viendra lui déposer ses cadeaux dans la nuit du 24 au 25 décembre. Elle écrit aussi: "Mon vœu est que le covid s'en aille". Les élèves d'une classe du Loir-et-Cher savent par leur maîtresse que "le Père Noel est magique" et qu'il est bien "protégé" mais préfèrent qu'il se "lave bien les mains" avant de venir les voir, lit-encore le responsable de La Poste.

Les quelque mille adultes ayant pris leurs stylos ou claviers ne requièrent pas forcément un objet à mettre sous le sapin, ils font plutôt part d'une envie de jours plus joyeux après une période compliquée qui a engendré pour certains des décès dans leur famille . "Depuis quelques années, nous avons un service de réponses dédiées à ces lettres moins joviales", indique Antoine Thébault. Aucune limite d'âge n'est donc fixée pour écrire. D'ailleurs, certains adultes reprennent la syntaxe apparentée à un enfant pour recevoir une réponse joviale ce qui amuse Antoine Thébault. "On le voit notamment avec le site Internet où il faut préciser l'âge", souligne-t-il.

En revanche, la Poste a bien entrepris une date limite. Au delà de début janvier que ce soit par Internet ou par voie postale, il faudra attendre l'année prochaine pour transmettre vos vœux, attentions et demandes en tout genre au Père Noël.