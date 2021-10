"Plus jamais seuls face au cancer", un message d'espoir prochainement en librairie

Le Collectif C My New Me se mobilise face au cancer. Face AUX cancers en général, quel qu'ils soient. Afin de libérer la parole et surtout de la donner à ceux qui sont concernés directement ou à côté. Sophie Moreau, membre du collectif est venu nous présenter cet ouvrage à paraitre le 12 octobre.

Sophie Moreau du collectif C My New Me avec Laure Basterreix

« C My New Me », est un collectif qui donne la parole aux malades du cancer. Pendant de long mois, ils ont recueilli des témoignages qu'ils ont voulu rendre accessible. C'est maintenant chose faite avec l'ouvrage "Plus jamais seuls face au cancer" au édition Marie B. À travers ce recueil de cent témoignages, les Cancer Bloomers et les bénévoles de C My New Me souhaitent adresser un message d’espoir et de résilience à celles et ceux qui traversent l’épreuve du cancer. Sophie Moreau, membre du collectif est venue nous présenter cet ouvrage à paraitre le 12 octobre.

Plus jamais seuls face au cancer, à paraître le 12 octobre 2021 Copier

Pendant #OctobreRose2021, C My New Me lance donc un jeu concours avec le hashtag #plusjamaisseulsfaceaucancer dans le but de briser ensemble un des tabous du cancer : l'isolement !

Postez une photo de ce qui vous a fait tenir pendant les traitements ou après : ça peut être aussi un conjoint, des amis, votre livre préféré, une tablette de chocolat !!!

Les modalités sont les suivantes, et ce chaque semaine pendant le mois d'octobre :

Postez une photo entre le lundi et le samedi soir.

Indiquez dans votre publication @Cmynewme et le #plusjamaisseulsfaceaucancer

Taggez vos amis #cancerbloomers

Le dimanche, les 3 photos ayant le plus de votes gagneront un livre.