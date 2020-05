Port du masque...tout ce qu'il faut faire et ne pas faire, avec le Docteur Bernard Pledran

Depuis que le déconfinement est commencé les habitudes ont changé. Principal changement, le port du masque se généralise . il est obligatoire dans les transports en commun et certaines enseignes imposent le port du masque à quiconque voudrait franchir leurs portes. Info ou intox on parle du masque

Avec le déconfinement progressif engagé le 11 mai, le port du masque est obligatoire dans les transports en commun, et quasiment tout le monde en a un. Et dans les rues aussi, la plupart des Français portent ce masque désormais recommandé par toutes les autorités politiques et sanitaires, après qu'on ait dit à une certaine période qu'ils n'avaient pas forcément grand intérêt. Désormais c'est l'instrument indispensable du déconfinement, avec les gestes barrières, contre le coronavirus. Pour en parler Isabelle Wagner a invité le Docteur Bernard Pledran sur France Bleu Gironde et France Bleu Périgord. C'est La Vie en Bleu.

Les différents types de masque et leur efficacité réelle

Les tutoriels de masques en tissu à faire soi-même fleurissent sur la toile. Certains centres hospitaliers sollicitent des usines de textile ou le personnel de l’hôpital pour confectionner des masques de soin en tissu. Peut-on le faire nous-mêmes et le porter pour sortir faire ses courses ? Sont-ils efficaces ? quelles sont les différences avec les masques chirurgicaux ou les masques FFP2?

"Au début de la pandémie on pensait qu'on avait un milliard 5 de masques en réserve et on déchanté rapidement car ils avaient été détruits..." Docteur Bernard Pledran

Les couturières au coeur de la bataille du masque

Depuis le début de l’épidémie, les masques font l’objet d’énormément de fake news : le déconfinement n’allait pas y échapper. Ainsi depuis le début du mois de mai, sur les réseaux sociaux, certains messages sont partagés des milliers de fois comme celui-ci : "L’État vient d’interdire aux couturières de vendre des masques ..." Ceci est faux même si les couturières doivent surveiller de très près les recommandations et la norme AFNOR. Cathy est couturière , sa petite entreprise s'appelle Ctoutmoi, dans le quartier des Chartrons à Bordeaux et elle témoigne de son travail au quotidien.

"Moi je suis parti sur les formes du CHU de Grenoble , et j'ai choisi les tissus des qualités qui correspondaient au mieux.." Cathy couturière Ctoutmoi à Bordeaux

Des messages contradictoires et paradoxaux!

Depuis quelques jours c'est parfois compliqué de s'y retrouver. « Le gouvernement dit à la fois que ceux qui le peuvent doivent aller travailler, mais que jamais la France n'a connu d'épidémie si dangereuse depuis un siècle. Même chose pour les enfants qui pour certains d'entre eux risqueraient plus à la maison qu'à l'école. Quant au lavage des masques en tissus, la encore une info chasse l'autre. Ceci explique sans doute le coup de gueule de Monique à Bègles.

"Ecologiquement parlant, si tous les français font se qui est recommandé tous les jours, j'ai effectivement un gros coup de gueule..." Monique de Bègles