Portez-vous bien : renfort et gainage du dos

Prenez soin de votre dos avec deux mouvements, le premier pour le renforcement et le second pour le gainage. Respectez bien les consignes de Laurence.

Pour entretenir votre dos, voici deux mouvements à réaliser en boucles. Un premier mouvement va permettre de le renforcer et le second est un exercice de gainage dorsal. Entre les chaque boucle, Laurence vous propose un étirement, important pour soulager le dos. Et bien évidemment, pensez à vous hydrater.

