Portraits : 3 chercheuses toulousaines reçoivent un prix pour leurs travaux.

On doit toujours avancer et on peut toujours arriver où on veut. J'aime rendre l'éducation accessible car c'est elle qui va éliminer l'ignorance de ce monde. Nadine Serhan

Notre invitée star

15 000 € pour sa formation et transmettre

Nadine SERHAN est originaire de Beyrouth, où elle a réalisé la première partie de son parcours académique. Après l’obtention d’un master en Génomique et Protéomique fonctionnelles, elle quitte le Liban pour Toulouse, où elle effectue aujourd’hui un doctorat en Immunologie. C’est en stage de master que Nadine SERHAN commence à étudier les systèmes immunitaires et nerveux. Curieuse de décrypter comment l’un contrôle l’autre dans le cadre de la dermatite atopique – une allergie de la peau caractérisée par des poussées d’eczéma et un prurit sévère, elle fait alors plusieurs découvertes qui permettent d’identifier de nouvelles cibles thérapeutiques dans le traitement et la prévention de cette maladie. Convaincue de l’importance d’ouvrir de manière universelle l’accès aux connaissances, Nadine SERHAN est attachée à la diversité culturelle et scientifique que lui apporte la poursuite de recherches interdisciplinaires. De nature curieuse et passionnée, par ailleurs exploratrice passionnée d’aventure et de voyages, elle apprécie le processus d’apprentissage continu que suppose sa carrière. Engagée pour les autres, les contacts qu’elle nourrit régulièrement avec des personnes atteintes de handicaps et les moments passés à communiquer, observer, comprendre les différents besoins et complexités du quotidien lui ont permis de développer un intérêt profond pour la recherche en biologie. Nadine SERHAN dit avoir reçu tout au long de son parcours « le soutien d’une famille qui valorise les talents de chacun, indépendamment de leur genre » - une leçon qu’elle a à cœur de partager et diffuser le plus possible. Découvrez Immception.

Interview star au micro d'Alban Forlot vendredi 2 octobre 2020 à 9h10 dans "La Vie en Bleu" sur France Bleu Occitanie.

Coline Monchanin et Laure-Anne Poissonnier

2 autres toulousaines distinguées par le prix L'Oréal

Le prix de la Fondation L'Oréal est aussi attribuée à Coline Monchanin, fille d'apiculteurs professionnels. Elle choisit de s’engager dans une carrière scientifique pour la protection des pollinisateurs. Et de son côté Laure-Anne Poissonnier est aujourd’hui post-doctorante : depuis 8 ans, elle dédie ses travaux aux insectes. Toutes deux sont au CNRS Université Toulouse 3 - Paul Sabatier. France Bleu Occitanie leur dit bravo !