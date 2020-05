Vu sur le web, le girondin Jérémy Frérot qui donne du temps au temps, le champion de Biathlon Martin Fourcade qui utilise l'humour pour nous apprendre à bien poser un masque , et Florence Foresti en duplex depuis son appartement qui enchaîne gags et "placement de produit" pour ses amis.

Pour le chanteur Jérémy Frerot, le champion Martin Fourcade et L'humoriste Florence Foresti, le temps est venu

Au moment ou notre pays se dé-confine pas mal d'artistes prennent la parole , comme par exemple le chanteur Jérémy Frerot , natif du bassin d'Arcachon. Il a souvent chanté, et avec talent la nature qui nous entoure, la Dune du Pyla, Le Bassin d'Arcachon, les forêts de pins, il reste fidèle à ses amours et convictions.

Pour Jérémy Frerot , le temps est venu...

Sur sa page Facebook , Jérémy Frerot nous montre son décor naturel, un petit film où on le voit, pousser son gamin sur une balançoire pendant qu'on entend sa voix égrener la liste des choses qu'il faudrait sans doute faire dans l'avenir.

Le Champion de Biathlon Martin Fourcade, nous apprend à mettre un masque avec humour

Après la note écologique, pour ce qui est de l'humour on a le champion de Biathlon Martin Fourcade qui sur son compte Twiter nous apprend a bien poser un masque , commentaire a l'appui, et c'est très drôle.

Florence Foresti fait le buzz encore une fois

On termine avec cette video de Florence Foresti qui fait le buzz à quelques heures de la fin du confinement. Elle répond depuis chez elle à Yann Barthes sur TMC, et quand il lui demande ce qu'elle boit elle ouvre un frigo rempli à ras bord de bières. La marque est très visible « la bière des amis » et c'est un petit coup de pub gratis qu'a voulu faire Florence Foresti . Coup de pub pour des potes belges qui produisent une bière qui va arriver sur le marché français. Ce n'est pas le seul clin d'oeil de la vidéo, comme ce moment où sa fille Toni interrompt son direct dans Quotidien pour lui hurler dessus.