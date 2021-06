Comment chanter pour libère le cœur et le corps ?

Le rôle du professeur de chant

Franklin Akoa Mva, Directeur artistique de l’Ecole de Gospel de Grenoble, école de chant. Artiste, professeur de chant, Franklin chante depuis longtemps. Paola, une de ses élèves, chante depuis une dizaine d'années, elle commencé par la chorale et à présent elle débute le chant en solo.

Il en faut peu pour être heureux

Chanter c’est s’ouvrir à nos émotions, les exprimer et les libérer. Chanter fait beaucoup de bien. Les pieds ancrés dans le sol, notre voix, nous élève. Dans un groupe, on se sent porté par la voix des autres.

Sommes-nous tous capable de chanter ?

Bien placer sa voix donne de l’assurance, sur le plan physique et moral. Le chant permet ainsi d’affirmer sa voie !

Que signifie "faire ses gammes" ?

Avant toute chose pour se préparer, répétez après moi "Amazing" qui signifie étonnant, et en effet c'est bien le cas de cette exercice. Franklin a une énergie communicative et des techniques infaillibles pour faire chanter tous les publics. Il n'est pas non plus essentiel de savoir lire une partition.

Osez chanter dans une chorale

La chorale, c'est du partage, elle peut être ressentie comme une "caresse collective". Elle donne le sentiment d'appartenir à un groupe. Je suis sortie de ce cours comme chaque élève, emplie de joie et plus légère. Alors, osez ! Osez chanter, osez apprendre à l’Ecole de Gospel de Grenoble ou ailleurs. Vous découvrirez vos aptitudes naturelles. Choisissez un style et jouez avec votre voix. Faites-vous plaisir !

