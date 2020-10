Coronavirus : pourquoi il est important d'aérer chez soi

Ouvrez les fenêtres ! Ce sont d'abord les gouttelettes de salive qui transmettent le COVID-19 : mais le virus peut aussi se diffuser plus largement dans l'air ambiant. Il s'agit de la transmission aérosol, concrètement des nuages de particules virales dans toutes les directions qui ne se dissipent pas avant plusieurs heures... et peuvent, faute de masque et de distanciation sociale contaminer d'autres personnes. Aérer les pièces devient impératif pour éviter toute contamination : dans l'air issu de l'extérieur le Sars-Cov-2 ne survit pas plus de quelques secondes.

Plus qu'une aération ponctuelle, l'atmosphère intérieure doit être constamment renouvelée pour que ce geste barrière devienne efficace. Au moins toutes les 10 minutes. En Allemagne, les médecins sont formels : il faudrait même laisser fenêtres constamment ouvertes. Avec un pull, ajoutent les docteurs allemands... Les Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) mettent eux aussi en garde cette semaine : "Evitez les espaces intérieurs très peuplés et assurez-vous que les espaces intérieurs sont correctement ventilés en y apportant autant d'air extérieur que possible" soulignent les épidémiologistes.

Et au bureau ou en voiture ?

Ouvrir les fenêtres n'est pas toujours possible. Dans ce cas, il faut avoir recours à la ventilation et à l'apport d'air neuf, notamment dans les entreprises. De nombreux locaux bénéficient de centrales de traitement de l'air, qui permettent un renouvellement de l'atmosphère. En voiture, les médecins déconseillent vivement de régler l'aération ou la climatisation en mode "recyclage"

Sur sa climatisation en voiture, désactiver le recyclage d'air (ici activé en haut à gauche) © Getty

Paradoxalement, on est aussi mieux protégé dans les transports. Un constat rassurant à l'approche des vacances et des grands départs. Les train et les avions disposent d'une climatisation ou d'une réfrigération de l'air généralement performante. Dans un TGV par exemple, la SNCF assure que l'air est renouvelé toutes les 9 minutes et également filtré.

Attention néanmoins aux fausses bonnes idées : ventiler et créer des courants d'air ne veut pas dire utiliser un ventilateur chez soi ou au bureau. Les chercheurs ont prouvé que les objets participent activement à la diffusion du virus. Renforcer l'aération n'exonère pas non plus de respecter tous les autres gestes barrières.