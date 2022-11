Pourquoi une telle pénurie de dermatologues dans les Pyrénées-Orientales?

Décrocher un rendez vous avec un dermatologue est devenu une mission presque impossible dans les Pyrénées-Orientales. En moyenne, il faut attendre plus de 100 jours pour voir un spécialiste. "Ca fait trois ans que je suis dans la région, et je n'ai toujours pas réussi à obtenir de consultation chez un dermato. C'est impossible car ils ne prennent pas de nouveaux patients" regrette une habitante de Perpignan. La situation est inquiétante avec des risques de mélanomes non diagnostiqués.

"Dans notre département, on manque de médecins dans toutes les spécialités et notamment en dermatologie" constate Jean Paul Ortiz, médecin, président d'honneur de la CSMF, premier syndicat de France des médecins libéraux. En Occitanie, il y a 306 dermatologues, dont 157 pour l'ancienne région Languedoc - Roussillon.

"Malheureusement nous allons avoir 3 à 5 années qui seront très difficiles. On a remonté le numérus clausus mais on va mettre du temps avant d'en voir les effets. Les départs à la retraite ne sont pas remplacés, en dermatologie comme dans d'autres spécialités".

La téléconsultation pour faire face à la pénurie?

Mais le médecin pointe d'autres raisons : "Une partie de l'activité de dermatologie s'est orientée vers la chirurgie esthétique, non pris en charge par la sécurité sociale, au détriment de la dermatologie clinique". Et puis les jeunes médecins ont de nouvelles habitudes et certains préfèrent concentrer leur semaine de travail sur quatre jours au lieu de cinq. Pour faire face à cette pénurie, le syndicat des dermatologues appelle à développer les téléconsultations.