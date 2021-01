Prendre soin de soi : les conseils simples de notre naturopathe

Marie Burlet notre naturopathe nous donne plusieurs pistes pour rester en forme et maintenir notre vitalité tout en évacuant le stress plus présent en ces temps difficiles. Premièrement notre alimentation : Plutôt végétale, non transformée et non détruite par une cuisson excessive afin de garder des micronutriments indispensables au bon fonctionnement du système nerveux à savoir notamment les vitamines du groupe B, le magnésium et les oméga 3. L'importance d'un apport suffisant en minéraux et en oligo-éléments pour le bon fonctionnement cellulaire. De plus, une carence en certains minéraux empêche une assimilation correcte des vitamines. Oublions notre bonne vieille cocotte minute pour Marie Burlet elle montre trop haut en température elle préconise un cuit vapeur avec un thermostat réglable. Deuxièmement faire de l'activité physique adaptée comptez une heure par semaine minimum.

"Que ton alimentation soit ta première médecine" Hippocrate

Troisièmement Marie Burlet nous conseille aussi de pratiquer la cohérence cardiaque une technique de respiration abdominale qui n'est pas naturelle mais très bénéfique pour gérer ses émotions et évacuer le stress. Trois fois par jour 5 minutes, Marie Burlet nous conseille pour s'exercer de télécharger l'application HeartRate+Coherence Pro pour découvrir le bon rythme et cette technique à la portée de tous. Pour écouter Marie Burlet dans l'émission c'est ici !