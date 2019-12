L'ORIGINE DU MONDE (8/10) - Prendre soin des accompagnants

SÉRIE - France Bleu Isère vous emmène au cœur d'une maternité à Grenoble durant dix reportages. Écoutez les petites et grandes histoires de ce lieu intime. À la maternité de la clinique mutualiste de Grenoble, on prend soin des bébés, des mamans et des accompagnants. Mais quelle est leur place ?