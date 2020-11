Ariège : les tests antigéniques arrivent en milieu rural

En temps normal pour les Cabannais, c’est tout une logistique pour savoir si l’on est porteur ou non du Coronavirus. Il faut se rendre à Foix pour se faire dépister. 60 kms aller-retour pour avoir un résultat dans les jours qui suivent. Alors pour Guy, ce centre de dépistage temporaire dans sa commune, c'est une aubaine. Il salue cette initiative. “Très pratique. Oui. Au moins je limite mes sorties, je peux me rassurer sur un doute ou un symptôme et avoir un résultat très rapidement. C'était assez compliqué pour moi d'aller à Foix alors _je suis content de pouvoir faire le test dans ma commune_”.

Pour Francis Masdeu, vice-président régional de la Croix-Rouge et responsable de l’opération aux Cabannes, il fallait agir. Et vite.

“Ce n’est pas normal que nos concitoyens ne puissent pas avoir un accès facile aux tests. On a encore des personnes qui sortent avec des doutes, des symptômes car pour certains c’est impossible de se déplacer trop loin de leur domicile. Alors on vient à eux”.

Grâce à cette campagne la Croix-Rouge française, l'ARS et la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée favorisent l'accès au dépistage et la communication rapide des résultats. Deux éléments essentiels dans la lutte contre la propagation du virus.

Dans les règles sanitaires imposées, il faut attendre qu'une place se libère pour bénéficier du test antigénique. © Radio France - Fontaine Louis

Pour rappel, les tests antigéniques restent moins fiables pour les asymptomatiques. Même si les premiers résultats sont concluants, ce test n'atteint pas la fiabilité d’un test PCR. Néanmoins, il reste une alternative fiable et surtout rapide pour obtenir le résultat d’un dépistage au Covid-19.

Après la commune des Cabannes en Ariège, l'opération se poursuit à Saint-Gilles dans le Gard les 19 et 20 novembre de 9h à 16h à la Halle Omnisport Chouleur. Les tests sont gratuits. Pas besoin de rendez-vous pour bénéficier d’un dépistage. Selon l’Agence Régionale de Santé, ces campagnes de tests se poursuivront au moins jusqu’au mois de janvier.