Profitez de votre confinement pour découvrir les producteurs près de chez vous !

Et si confinement rimait avec "aliments" ? Si vous trouvez le temps long en ce moment, profitez-en pour faire un tour sur internet et découvrir les producteurs locaux près de chez vous. Le site acheteralasource.com vous permettra de trouver forcément chaussure à votre pied en matière de circuit-court, petits producteurs et insolites. France Bleu vous explique.

Des producteurs géolocalisés

Sur acheteralasource.com vous avez plusieurs moyens de trouver de bonnes adresses à côté de chez vous. D'abord, la géolocalisation : rentrez votre adresse ou votre région, vous découvrirez alors tout un tas de petits pictogrammes dans les communes voisines. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus et vous aurez alors accès à de petites fiches détaillées sur les producteurs.

Capture d'écran - Carte acheteralasource.com

En fonction de vos envies

Envie de trouver un maraicher ? Des pommes de terre cultivées dans le champ voisin ? Un bon steak élevé à moins de 30 kilomètres pour votre prochain barbecue ? Sur acheteralasource.com, vous pouvez aussi faire une recherche en fonction de vos plaisirs... Rien de plus simple, vous choisissez le secteur d'activité que vous cherchez (légumes, oeufs, vin, bovins,...).

Voilà à quoi ressemble acheteralasource.com

Des producteurs pour la plupart ouverts pendant le confinement

Ils sont quasi tous reconnus comme agriculteurs alors, leur activité ne s'arrête jamais. Vous pouvez profiter de ce temps particulier pour faire connaissance avec eux. Beaucoup ont un site internet pour faire un premier pas dans la découverte de leurs produits. C'est vraiment la bonne occasion de mettre ce temps libre à profit pour choisir votre lieu de courses de demain.

Une petite sélection "coup de coeur" de France Bleu en Franche-Comté

La ferme des Vernois (70)

La ferme des Vernois

"Notre ferme est située en Haute Saône, à Breurey Les Faverney. Ferme familiale depuis 3 générations. Nous produisons essentiellement de la viande bovine de race Charolaise en agriculture Biologique. Vente directe à la ferme de viande de bœuf, de veau, de moutons, conditionnée sous vide et étiquetée. Mais également une production de fruits (mirabelles, quetsches, noisettes )" - 18 Chemin de la Creusotte, Breurey-lès-Faverney 70160 - Tel : 0781363575

Le petit maraicher comtois (25)

23 Route de Lyon 25720 Beure, Beure 25720 - Tel : 0381526171

Les escargots de Trémontagne (39)

"Nos escargots "bio" sont élevés en plein air à 930 me d'altitude dans le Jura. Leur alimentation variée et naturelle garantit un produit tendre et savoureux.

Cuisinés à partir de produits frais des agriculteurs locaux, nos escargots régaleront vos papilles à l'apero ou pour vos repas de fêtes." - 15 bis, Prénovel de Bise, 39150 NANCHEZ 39150 - 0687278642