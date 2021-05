Projet Azur : un collectif pour collecter les déchets sauvages

Une aventure écologique sur le littoral Méditerranéen en kayak et vélo visant à nettoyer nos paysages et à protéger notre environnement

Le projet est simple, nettoyer la planète des déchets qu'on peut trouver dans la nature. Anaëlle Marot en a été l'instigatrice, et s'est lancée dans un grand nettoyage, en kayak, en vélo, ou bien à pieds ! En 2020, elle s'est lancée dans une expédition, parcourant près de 1.000 km, et ramassant 3,5 tonnes de déchets.

Le but était de rassembler et mobiliser les gens à réaliser des collectes de déchets. Cette première expédition à ainsi réquisitionner 735 participants, 56 associations et 18 institutions !

Deux autres expéditions se sont ainsi lancées cette année, et cela depuis le 2 mai. La première en direction de Saint-Brevin, aller et retour, tandis que la deuxième parcours la Méditerranée !

Une collecte de déchets sera notamment réalisée ce dimanche 9 mai à Avignon, dès 10h au Parking des Italiens, et pour vous inscrire, c'est juste ici !

Pour suivre dans les détails les expéditions, vous pouvez les suivre sur instagram, facebook, ou directement sur le site internet de Projet Azur !