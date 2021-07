D'un vétéran passionné, à un jeune au futur prometteur, en passant par un directeur sportif et un président d'association cycliste : ils sont tous dans 100% icaunais. Pour nous partager leur passion de la petite reine, qu'elle soit liée aux anciens, comme à des rêves d'avenir.

On prolonge les plaisirs de la grande boucle avec une chaîne 100% cycliste !

Notre premier icaunais est passionné de vélo depuis des dizaines d'années. Son amour est né le jour où un membre de sa famille lui a offert le vélo d'Eddy Merckx, un vélo de légende pour un cycliste iconique. Depuis, sa collection s'est largement étoffée ! Aujourd'hui, Gérard Favereau parcourt les routes de l'Yonne sur les traces des coureurs cyclistes qui ont marqué l'histoire de l'Yonne

Gérard Favereau, sur les traces des légendes du cyclisme icaunais Copier

Gérard, au delà de sa passion, est aussi licencié à l'Entente Cycliste Auxerroise. Une association née il y a 30 ans, de la volonté de Dominique Morisset, qui aujourd'hui encore en est le président. Il va d'ailleurs y fêter ses 30 ans de présidence ! Des années de souvenirs, et le regard pourtant toujours tourné vers l'avenir...

Dominique Morisset, 30 ans à la tête de l'Entente Cycliste Auxerroise Copier

L'avenir, il se trouve peut-être entre les mains de Melvin Rullière ! Directeur sportif du Vélo Club de Toucy, il est, avec d'autres membres de l'association, l'un des artisans du grand retour d'une course cycliste officielle dans notre département ! La Classique de Puisaye Forterre, qui se tiendra le 26 septembre prochain. Un événement qu'il a hâte de voir arriver

Melvin Rullière, directeur sportif du Vélo Club de Toucy Copier

D'autant plus que cette course verra se confronter aux cyclistes nationaux, des talents locaux, dont fait partie Léo Bouvier. Tout droit venu de la capitale dijonnaise, ce jeune coureur est venu reprendre des forces au VC Toucy, et rêve, comme tout cycliste de son âge, de se frotter un jour à la Grande Boucle : le Tour de France.