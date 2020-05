Protection animale: La mobilisation d'une habitante de Thise

L'association Nala, Mystic et Compagnie, NMC, créée par Frédérique Duvvier, a pour but de protéger les chats sans collier, mais ce n'est pas un refuge, plutôt un service qui informe et accompagne les propriétaires d'animaux, et ceux qui en sont responsables.

Une sorte de boîte à idées pour améliorer leur bien-être et leur éviter empoisonnement, mutilations ou tirs à la carabine à plomb. NMC organise des réunions sur les territoires pour favoriser le dialogue entre riverains, professionnels et collectivités locales.

Des chats aidés, mais aussi parfois victimes de cruauté

L'association participe également au soin des animaux, et contribue au sauvetage des chats maltraités.

NMC intervient et renseigne sur le département du Doubs.

association.1901.nmc@gmail.com