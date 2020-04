Quatre étapes à suivre pour soulager un dos coincé

Se coincer le dos peut faire très mal. Heureusement, dans la majorité des cas, ce n'est pas très grave. Michel Berreur, kiné-ostéopathe nous explique comment soulager la douleur en suivant quelques étapes.

Quand on fait un faux-mouvement, ce sont des tous petits muscles qui vont se coincer le long de la colonne vertébrale pour la protéger et nous empêcher de lui faire un peu plus mal. Pour atténuer la douleur en cette période de confinement, l'objectif va être de montrer à notre cerveau et à ces petits muscles qu'ils peuvent rebouger.

Michel Berreur, kiné-ostéopathe nous recommande de passer par quatre étapes principales :

1- Sonder les zones de douleur et de non douleur.

On va chercher quels sont les secteurs douloureux et les secteurs qui ne le sont pas afin de pouvoir bouger dans le sens de la non-douleur et revenir juste au contact de la douleur mais sans jamais l'accentuer. Ainsi on va pouvoir montrer à notre corps qu'il peut bouger sans se mettre en danger.

2- Cervicales et lombaires

Au niveau des cervicales et des lombaires, on va rechercher la flexion, l'extension, les rotations et les inclinaisons d'un côté et de l'autre côté.

3- Cage thoracique

Au niveau thoracique on va plutôt chercher à inspirer et à expirer.

4- Examen personnel

Si au bout de 3 ou 4 jours, vous n'avez pas retrouvé 50 % de vos capacités fonctionnelles et 50 % de douleurs en moins il faut contacter votre médecin.

Attention, en cette période de coronavirus, il ne faut surtout pas prendre de médicaments tout seul, cela pourrait être très dangereux.

Retrouvez également d'autres contenus "santé" avec Michel Berreur, kiné-ostéopathe, qui nous donne des bons conseils en cette période de confinement.

à lire aussi Entorse de la cheville : exercices à la maison pour se remettre sur pied

Même confinés, on peut très bien se tordre la cheville. Alors que faire si cela vous arrive et si les cabinets de kinésithérapie sont fermés ? Michel Berreur, kiné-ostéopathe, nous dévoile quelques exercices à suivre en toute autonomie.

à lire aussi Conseils kiné : quoi faire en cas de douleurs aux épaules ?

Si l'on ne se préoccupe pas de pourquoi elle fait mal, une épaule douloureuse peut vite devenir un vrai calvaire. Quelques exercices peuvent être utiles pour soulager ces douleurs en attendant d'aller voir votre kinésithérapeute.