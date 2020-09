Que faire en cas de troubles du sommeil ?

Il est assez fréquent de se sentir extrêmement fatigué et de constater que notre sommeil n’a pas été assez réparateur. Les troubles du sommeil peuvent être de plusieurs ordres, et il peut être judicieux d’en rechercher les causes. Angoisses, bruit ambiant, luminosité des écrans, nature des repas, facteurs psychologiques, ronflements du conjoint, consommation d’alcool ou de tabac, nous ne sommes pas tous égaux face à la nuit.

Quelles conséquences ?

On dit d’une journée qu’elle est à l’image du réveil, et se réveiller épuisé risque d’annoncer une journée bien pénible. Fatigue, somnolence, irritabilité, difficultés de concentration, lorsque les nuits blanches sont occasionnelles ce n’est pas inquiétant, mais si les insomnies reviennent, vous avez tout intérêt à en parler à votre médecin afin qu’il vous aide à trouver les bons remèdes et les bonnes habitudes à prendre avant le coucher !

Réécoutez les conseils de notre spécialiste du sommeil, le docteur Alexandre Dakar.